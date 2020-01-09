وزير الخارجية السعودي: تربطنا بتونس علاقات تاريخية

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العين الإخباريةالخميس 2020/1/9 09:03 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس التونسي ووزير الخارجية السعودي
قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، الخميس، إن بلاده ترتبط بتونس بعلاقة تاريخية راسخة منذ وقوف الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى جانب حركة التحرير.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أنه سيعمل بتوجيه من القيادتين على تعميق التعاون والمضي بالعلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب.
وكشف في تغريدة أخرى عن زيارته إلى سفارة المملكة في تونس على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها قائلا: "سُررت قبل قليل بلقاء زملائي في سفارة المملكة لدى تونس".
وأضاف: "جهود مميزة مدعاة للفخر تبذلها بعثتنا هنا لخدمة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل، الخميس، بقصر قرطاج وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، تلقّى سعيد رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جدّد له فيها التهاني باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية، وبما تحقق لتونس من استقرار سياسي.
وتضمنّت الرسالة دعوة موجّهة من خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس تونس، لزيارة المملكة العربية السعودية لمزيد تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتمّ التطرق خلال هذا اللقاء إلى متانة العلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية ومزيد تطويرها في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.
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