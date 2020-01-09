كهرباء المهرة تضبط أعداد كبيرة من المواطنين المخالفين خلال حملة تفتيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

أفاد مدير إدارة المراقبة والتفتيش بالمؤسسة العامة للكهرباء منطقة محافظة المهرة الأستاذ سعيد عويضان أن المؤسسة ضبطت أعداد كبيرة من الاختلاسات والربط العشوائي خلال حملة التفتيش التي نفذتها المؤسسة بالعاصمة الغيضة ضد الربط العشوائي.

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وأوضح عويضان أن عدد المواطنين المخالفين التي تم ضبطهم خلال حملة التفتيش بالعاصمة الغيضة بلغوا (34) منها (6) حالات ربط عشوائي و (28 ) ربط من خلف العدّاد ، ، كما بلغ عدد المخالفين في مديرية قشن ( 290 ) من المواطنين المخالفين ولقد أتخذت المؤسسة الاجراءات العقابية بحقهم.

وأشار عويضان، إن هذه الحملات شملت مجموعة من الأحياء وكبار المستهلكين وسوف تستمر بالعاصمة الغيضة بشكل يومي حسب الجدول المقدم من المؤسسة العامة للكهرباء ، لأفتاً أن هذه المخلفات الكبيرة والغير الشرعية تخلف أعباء كبيرة على الجوانب الفنية في المنظومة الكهربائية، وتسبب العديد من المشاكل التي تعترض الفنيين في مؤسسة الكهرباء.

من جانبه، أشاد نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة المهرة الأستاذ سعيد مبارك دويل بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مكتب التفتيش بالمؤسسة العامة للكهرباء على المواطنين المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لوقف العبث والفوضى الذي يخلفوها من حمل كبير على محطات الكهرباء.

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج وخطط عمل إدارة مؤسسة الكهرباء منطقة محافظة المهرة للإسهام في تصحيح الوضع في جميع المناطق والمديريات ضمن نطاق كهرباء المهرة لغرض تخفيض الاحمال وتقليل الفاقد نتيجة تعدي البعض على شبكة التيار الكهربائي.