طهران تنفي إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

علن رئيس منظمة الطيران الإيرانية، علي عابد زادة، اليوم الخميس، أن مزاعم إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ لا يمكن أن تكون صحيحة، نافيًا ما أثير عن تورط بلاده في سقوطها.

أفادت مصادر في مجلس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، أن هناك تقارير مقلقة للغاية عن احتمال إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران بصاروخ.

وأكدت المجلة الأمريكية نيوزويك، نقلا عن مسؤولين أمريكيين: الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في ايران أسقطها نظام صاروخي إيراني مضاد للطائرات.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، من بريطانيا المشاركة في التحقيقات بتحطم الطائرة في طهران.

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وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأربعاء، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعيد إقلاعها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ الطائرة التي كان على متنها 176 شخصًا سقطت فوق طهران، فيما قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتمًا هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» أنَّ الطائرة وهي من طراز «بوينج 737» سقطت بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» في طهران بسبب «مشكلات فنية».