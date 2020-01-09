تركيا تدفع 6 ملايين ليرة في الساعة فوائد للديون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أوضح الكاتب الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية بجريدة “دنيا” التركية، علاء الدين أكتاش، أن الخزانة التركية قامت بسداد 53 مليار ليرة تركية فوائد في السنة، أي ما يعادل 6 ملايين ليرة فوائد في كل ساعة، على حد قوله.



وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قالت إن تركيا سددت ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية من الديون الداخلية والخارجية خلال خمسة عشر عامًا الأخيرة.

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وعلق أكتاش على البيانات المعلنة من قبل وزارة الخزانة والمالية، قائلًا: “الفترة التي تم سداد فيها هذا المبلغ ليست 15 عامًا كاملة، وإنما أغلبها تم خلال الأشهر العشرة الأولى فقط من العام الماضي. المدفوعات التي تمت في الفترة بين عامي 2005 و2019 تبلغ 1 مليار و689 مليار ليرة أموال رئيسية و794 مليار ليرة فوائد عن الدين”.

وأوضح أن الإجمالي الذي يقارب من 2.5 مليارات ليرة، 2.1 مليار ليرة منه ديون داخلية و395 مليار ليرة منه أيضًا ديون خارجية، قائلًا: “بالتأكيد الجزء الخاص بالديون الخارجية يتم سداده بالدولار. وخلال 15 عامًا الأخيرة قمنا بسداد 110.5 مليارات دولار أمريكي ديونًا خارجية، و63 مليار دولار فوائد ديون”.

وأوضح أن الأموال التي قامت الحكومة التركية بسدادها بعضها يمثل الودائع التي حصلت عليها الخزانة التركية، مشيرًا إلى أن الفوائد التي دفعتها الحكومة التركية عن هذه الودائع بلغت 793.6 مليارات ليرة تركية في 15 عامًا الأخيرة.

وأشار إلى أنه وفقًا لهذه المعطيات، فإن الخزانة التركية قامت بسداد 53 مليار ليرة تركية فوائد في السنة، أي 4.4 مليارات ليرة شهريًا، أي ما يعادل 147 مليون ليرة يوميًا، أي ما يعادل 6 ملايين ليرة فوائد في كل ساعة، على حد قوله.

وبحسب ما اعنت وزراة المالية التركية بلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا حتي يوليو/تموز 2019 ما قيمته 446.9 مليار دولار وهو ما يعادل 61.9 في المئة من الدخل القومي، فيما بلغ صافي الدين الخارجي لتركيا 268.3 مليار دولار.