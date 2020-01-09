شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ​​​​​​​اعتقال مواطن سوري جنوب تركيا بتهمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 ألقت السلطات التركية، اليوم الخميس، القبض على مواطن سوري يبلغ من العمر 28 عاماً بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية عثمانية جنوب تركيا.

Advertisements وذكرت صحيفة "هبرلار" التي أوردت الخبر ونقلته وكالة نيوترك بوست أنه جرى تحديد عنوان المشتبه به من خلال الهاتف الخلوي الخاص به. وأشارت إلى أنه جرى مصادرة ممتلكاته الخاصة لا سيما القرص الصلب وبطاقة الذاكرة، وجرى تحويله للمحكمة.

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