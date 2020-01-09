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7 مواقع نووية سرية في إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة

بالتواكب مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دول أوروبا للتخلي عن الصفقة النووية التي وقعت قبل 5 سنوات مع إيران، كشف معهد الولايات المتحدة للسلام عن 7 مواقع سرية تستخدمها طهران لصناعة الأسلحة المحظورة دوليا.

وقال المعهد إن إيران تعاني بسبب أكاذيبها المستمرة حول برنامجها النووي، بعدما كشفت الوكالة الذرية للطاقة الكثير من التصرفات المشبوهة في الفترة الماضية. وتؤكد المعلومات وجود مجموعة من المواقع النووية التي تذكر التقارير أن بعضها يجرب أمورا سرية لا تعلنها إيران.

بوشهر النووي

يحتوي على أول محطة للطاقة النووية في إيران، تم تحميل مفاعل الماء الخفيف بالوقود النووي في أغسطس 2010، ولديه قدرة تشغيل تبلغ 1000 ميجاوات.

تم إطلاق بوشهر في الأصل عام 1976 بموجب عقد مع شركة ألمانية، ولكن بعد ثورة 1979، عارضت واشنطن ذلك على أساس أنه يمكن استخراج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة من نفايات المفاعل، مما يسمح لإيران بتصنيع أسلحة نووية.

أوقفت الحكومة بناء مفاعل بوشهر بعد ثورة 1979، وأصيب بأضرار بالغة خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، لكن طهران قررت إحياء المشروع عام 1990 لتوفير الطاقة، تم منح العقد لشركة روساتوم كورب الروسية.

ولمواجهة المخاوف الدولية، وافقت موسكو على تزويد وقود الطاقة المخصب إلى محطة الطاقة واستعادة الوقود المستنفد الحامل للبلوتونيوم.

ناتانز لتخصيب الوقود

يقع في قلب نزاع إيران مع الأمم المتحدة، حيث كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن وجود المنشأة في عام 2002 بمدينة نطنز، على بعد نحو 130 ميلا جنوب طهران.

يتكون الموقع من مرفقين:

محطة لتخصيب الوقود، تجريبية فوق الأرض (PFEP)

أكبر محطة تحت الأرض لتخصيب الوقود مع القدرة على استيعاب ما يصل إلى 50000 أجهزة الطرد المركزي (FEP).

تم تعليق الأنشطة في ناتانز في 2004، لكن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم في FEP بعد انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 2005.

بحلول منتصف عام 2010، كان لدى إيران 3936 من أجهزة الطرد المركزي من طراز P-1 تنتج يورانيوم منخفض التخصيب يصل إلى 3.5%، وتم تثبيت ما مجموعه 8428 من أجهزة الطرد المركزي من طراز P-1.

يستخدم حاليا في البحث والتطوير في أجهزة الطرد المركزي وكذلك لإعادة تغذية اليورانيوم منخفض التخصيب لإنتاج 20% من اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث.

يشعر المجتمع الدولي بالقلق من أن إيران قد تستخدم تقنية التخصيب في ناتانز لصنع أسلحة نووية

أصفهان اليورانيوم

مدينة أصفهان التاريخية هي موطن لمواقع عدة ذات صلة بالأسلحة النووية، ولكن أهم منشأة هي محطة تحويل اليورانيوم في أصفهان.

يوجد في أصفهان أيضا مختبر لتصنيع الوقود، ومختبر كيميائي لليورانيوم، ومصنع لإنتاج الزركونيوم.

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تعمل محطة التحويل منذ 2006، وتحول الكعكة الصفراء لليورانيوم إلى سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6) لمرافق تخصيب اليورانيوم الإيرانية، ويمكن للمنشأة إنتاج فلزات وأكاسيد اليورانيوم لأغراض أخرى.

مركز طهران للأبحاث النووية

مجمع يضم العديد من المختبرات، بما في ذلك مفاعل طهران للأبحاث (TRR).

ينتج المفاعل النظائر المشعة للأغراض الطبية والبحثية، زودت الولايات المتحدة إيران بمفاعل يعمل بالماء الخفيف بقدرة 5 ميجاوات في عام 1967؛ تم تزويده باليورانيوم العالي التخصيب حوالي 90%.

في عام 1987، أبرمت الأرجنتين صفقة مع إيران لتغيير قلب المفاعل حتى تعمل على يورانيوم منخفض التخصيب 20 %.

مفاعل أراك للمياه الثقيلة

يشمل محطة لإنتاج الماء الثقيل، تعمل منذ 2006، ومفاعلا يعمل بالماء الثقيل بقوة 40 ميجاوات لا يزال قيد الإنشاء.

لا تخضع مصانع إنتاج الماء الثقيل للضمانات التقليدية لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي وقعت عليها إيران.

وبموجب البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستخضع طهران للإعلانات والوصول التكميلي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نظرا لأن إيران وقعت على البروتوكول الإضافي، ولكنها لم تصدق عليه بعد، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستخدم صور الأقمار الصناعية لمراقبة المنشأة.

قم لتخصيب اليورانيوم

أنشئ عام 2009 بعد أن شاركت الولايات المتحدة الاستخبارات معها حول الحلفاء، وأكدت إيران وجوده.

بدأ بناء مصنع لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم في 2006 ، لكن طهران أكدت أنه لم يكن مطلوبا منها الإبلاغ عن وجودها بموجب التزامات الحماية إلا قبل ستة أشهر من بدء تشغيله.

يحتوي المصنع على عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي المثبتة، لكن إيران أوقفت جميع أعمالها بمجرد نشر الموقع، ويقع المرفق على جبل على ما يقال بأنه موقع صواريخ من الحرس الثوري الإيراني السابق.

أثار الكشف عن المنشأة مخاوف من أن إيران تعتزم بناء منشأة اختراق محتملة يمكن أن تنتج يورانيوما يصنع أسلحة لصنع قنبلة نووية.

طاحونة ومنجم غاشين

يقع منجم غاشين في جنوب إيران في بندر عباس، وتقع الطاحونة المرتبطة في الموقع نفسه.

وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأ الإنتاج في عام 2004 ولديه طاقة إنتاجية تقدر بنحو 21 طنا من اليورانيوم سنويا، شككت الوكالة في ملكية المنجم وعلاقته بالجيش الإيراني.