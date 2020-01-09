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ماس: الوضع في العراق يشهد انفراجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه يرى دلالات بسيطة على وجود انفراجة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، كرد فعل على اغتيال قاسم سليماني، من قبل الولايات المتحدة، مما رشح المنطقة للانفجار.

وقال ماس في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني أمس «بكل تأكيد انفرج الوضع بشكل هائل في الساعات الأخيرة»، ورأى أن هذا الانفراج له علاقة بالعرض الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، «بشكل أو بآخر» لإيران للدخول في حوار.