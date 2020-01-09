ترامب يدعو إيران للتعاون والآخيرة ترد: "لا يمكن تصديقه في ظل العداء واستمرار العقوبات"

ردت إيران بشكل رسمي على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه، أمس الأربعاء، بشأن التعاون بينهما من أجل الوصول إلى تسوية للصراع المحتدم.

وقال مجيد تخت روانجي، سفير طهران لدى الأمم المتحدة، بحسب "رويترز"، إن بلاده تعتقد بأن ما وصف بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعاون "لا يمكن تصديقها" في ظل فرض واشنطن عقوبات على طهران، حاصة في ظل بدء سلسلة جديدة من التصعيد والعداء تجاه إيران بقتل قاسم سليماني.

وأعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، أن واشنطن ستفرض مزيداً من العقوبات على طهران، رداً على استهداف صاروخي إيراني لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.

وأحجم ترامب في كلمة ألقاها، الأربعاء، في البيت الأبيض عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران.

وحث القوى العالمية ومنها روسيا والصين والدول الحليفة لأمريكا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا)على التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والعمل على اتفاق جديد. وتابع: "علينا جميعا العمل سويا نحو إبرام اتفاق مع إيران يجعل العالم أكثر أمنا وأكثر سلما".

وأضاف دونالد ترامب: "تدمير داعش الذي هو عدو طبيعي لإيران يصب في مصلحتها، ويجب أن نعمل سويا على هذا الأمر وغيرها من الأمور المشتركة".

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وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وأكد الحرس الثوري أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وشدد مندوب إيران في الأمم المتحدة أن قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وقال في رسالة وجهها، الأربعاء، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، اعتبر فيها "الإجراء الأمريكي باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بأنه عمل إرهابي".

وأكد أن عملية قصف "عين الأسد" جرت وفق أهداف عسكرية دقيقة وذكية، وفي الوقت ذاته لم تلحق أي أضرار بالمدنيين والممتلكات غير العسكرية في المنطقة.

وأكد بأن إيران بصفتها عضوا مسؤولا في منظمة الأمم المتحدة ملتزمة بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأنها ملتزمة بصون السلام والأمن الدوليين، وتؤكد بأنها لا تسعى وراء تصعيد التوتر أو الحرب.

وأتى الهجوم الإيراني عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.