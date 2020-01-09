ترند | تفاصيل حريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده واستغاثة المطرب وسط النيران..والحكومة تستعد لتحويل الدعم العيني لنقدي..ونيكول وراء طلاق أصالة..وتراجع قياسي للدولار

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الحكومة تبدأ أولى خطوات تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، وتراجع قياسي جديد للدولار.. العملة الخضراء تسجل أدنى مستوى لها منذ تعويم الجنيه، وقصة صورة متداولة لنانسي عجرم وزوجها مع سارق منزلهما قبل الحادث.. والمسئول الإعلامي للفنانة يكشف الحقيقة، ودفاية واختناق.. تفاصيل مصرع والد إيهاب توفيق في حريق فيلته.. والمعاينة تكشف سبب الحادث.. وأول تعليق للفنان، والمطرب يستغيث وسط دخان كثيف في أول مشاهد لحريق الفيلا، ونيكول وتسجيلات غرامية.. تفاصيل خيانة طارق العريان لأصالة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الحكومة تبدأ أولى خطوات تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط

أعلن مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في دراسة سبل تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، وكيفية تطبيقه، ومميزاته وسلبياته، تمهيدا لعرض تقرير بالنتائج على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للوزراء، على صفحته الرسمية بالفيس بوك، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الخميس، ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتاً إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للإتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.

من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتاً إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحأً أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ ٦ أشهر، والزيت ٤ أشهر، والقمح ٥ أشهر، والأرز ٣ شهور، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيراً إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعداداً لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما افاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

من جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة المنافذ التابعة لوزارة التموين سواء الثابتة والمتنقلة، مشيرأً إلى أهمية تكامل جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، بطرح السلع الغذائية للمواطنين سواء منافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ وزارة الداخلية، بهدف زيادة المعروض والكميات من هذه السلع بما يُسهم في ضبط الأسواق والاسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

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تراجع قياسي جديد للدولار.. العملة الخضراء تسجل أدنى مستوى لها منذ تعويم الجنيه

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه، بمقدار 6 قروش، الخميس 9 يناير، مسجلا أدنى مستوى له منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وسجلت العملة الأمريكية، الخميس، في البنك المركزي أقل سعر للشراء بـ15,91 جنيها، فيما سجل البنك التجارى الدولي CIB أقل سعر للبيع بـ 16٫03 جنيها.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، وفقا لآخر تحديثات موقع الدولار لايف:

البنك المركزي المصري

١٥٫٩١٨٦ جم شراء

١٦٫٠٤٥٧ جم بيع

بنك البركة

١٦٫٠٦ جم شراء

١٦٫١٦ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٩٩ جم شراء

١٦٫٠٩ جم بيع

بنك قناة السويس

١٥٫٩٨ جم شراء

١٦٫٠٨ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٩٦ جم شراء

١٦٫٠٦ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٥٫٩٥ جم شراء

١٦٫٠٥ جم بيع

بنك مصر

١٥٫٩٥ جم شراء

١٦٫٠٥ جم بيع

بنك عودة

١٥٫٩٤ جم شراء

١٦٫٠٤ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٥٫٩٤ جم شراء

١٦٫٠٤ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٩٤ جم شراء

١٦٫٠٤ جم بيع

كريدي أجريكول

١٥٫٩٤ جم شراء

١٦٫٠٤ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٩٤ جم شراء

١٦٫٠٤ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٩٣ جم شراء

١٦٫٠٣ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٩٣ جم شراء

١٦٫٠٣ جم بيع

المصرف المتحد

١٥٫٩٣ جم شراء

١٦٫٠٣ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٩٣ جم شراء

١٦٫٠٣ جم بيع

أسباب تراجع الدولار

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي سبب تراجع سعر الدولار المفاجئ أمام الجنيه.

وقال المصدر لموقع "مصراوي" إن تراجع سعر الدولار ؛ نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وبحسب المصدر فإنه "نتيجة للتطورات الإيجابية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

كما كشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن أن الصناديق الدولية استثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن تلك الأرقام جاءت نتيجة للتطورات الإيجابية في الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، حيث بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصرية اليوم أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.

تحسن الأوضاع النقدية

وأضافت المصادر، أن تلك الأرقام تأتي معبرة عن تحسن الأوضاع النقدية والمالية في السوق المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، في إطار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية.

ويأتي ذلك في إطار تحسن موارد النقد الأجنبي بعد الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي أصبح من خلاله تداول العملة الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة ومن بينها الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية وسوق الأسهم.

ولفت إلى أن ما قام به البنك المركزي المصري من نجاح كبير في تحقيق الاتزان والاستقرار النقدي داخل السوق المحلية والقضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، أسهم في تأهب السوق المحلية لجذب استثمارات الأجانب، لافتا إلى أن حركة سعر الصرف حاليا تترجم تحسن موارد النقد الأجنبي بعد التعويم.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

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من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

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قصة صورة متداولة لنانسي عجرم وزوجها مع سارق منزلهما قبل الحادث.. والمسئول الإعلامي للفنانة يكشف الحقيقة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة مزعومة للفنانة نانسي عجرم وزجها فادي الهاشم مع القتيل الشاب السوري محمد موسى، الذي قتل في حادث السطو على منزلهما.

وزعم رواد السوشيال ميديا، أن الصورة تكشف معرفة نانسي وزوجها بالقتيل قبل وقوع الحادث.

من جانبه، كشف الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم أنه هو من يظهر في الصورة المتداولة مع نانسي وزوجها في إحدي اللقاءات السابقة معهما.

وقال الإعلامي عبر حسابه بموقع تويتر: "يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل نانسي عجرم في حين أن هذه الصورة تعود “لي” وأنا المسؤول الإعلامي في مكتب الفنانة وصديق للعائلة".

كما أكدت نانسي عجرم رواية أبو نجم من خلال إعادة نشرها لتغريدته على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت بعض المواقع السورية تناقلت خبراً حول أن اللص الملثّم السوري محمد حسن الموسى، كان يعمل في منزل نانسي عجرم وافتعل تلك الحادثة من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

من جانبه، كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة أنّ الأخبار التي انتشرت حول وجود علاقة بين اللص بنانسي وزوجها عارية من الصحة وكذب.

وقال جيجي لـ"النهار": "إنها كذبة يحاول البعض ترويجها، نحن لا نعرفه، وهل هناك من يطالب بمستحقاته يأتي في الساعات الأولى من منتصف الليل وفي يده قفازات ومثلم؟ هذا عيب، والقضاء اللبناني سيأخذ مجراه، واحنا ارتضينا بأنّ الدكتور فادي يتم إيقافه حتى يتم الانتهاء من التحقيق".

وتابع: "هل هناك عاقل يصدّق أن نانسي عجرم ستأكل مستحقات أي شخص، فالجميع يعلم خيرها".

وقررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بعدما استمعت إلى إفادته في إطار التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في منزله وأدت إلى مقتل شخص تسلل إليه بهدف السرقة.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن القاضية قررت إخلاء سبيل الهاشم، على أن يتم منعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة.

تفاصيل الحادث

وكشف وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل حادث السطو المسلح الذي تعرضت له فيلا ​نانسي عجرم، بعد تصدى زوجها​ للسارق وقتله عقب تبادل إطلاق النار بينهما.

وأفادت مصادر لصحيفة النهار اللبنانية، أن السارق تمكن من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل الفيلا، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وواصلت المصادر: "تابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات الفنانة، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة الصغار، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج ننسي الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وفي سياق متصل، أمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع فادى الهاشم، زوج الفنانة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله اللص الذى حاول اقتحام الفيلا الخاصة بهما بقصد السرقة، بعد تبادل الطرفان إطلاق النار.

وأقدم السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة بقصد السرقة.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.

أول تعليق من نانسي

من جانبها، طمأنت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها على حالتها الصحية، بعد حادث السطو المسلح.

وقالت نانسي في أول تعليق لها في تصريحات لقناة "MTV" اللبنانية، "بشكر كل اللى اطمونا عليا واتصلوا عليا أنا بخير وأهم شىء عائلتى كويسة وبناتى كويسين الحمد الله".

وبدت الفنانة في حالة نفسية سيئة، خلال حوارها المقتضب مع الفضائية اللبنانية، قائلة: "أنا مش هقدر أحكي حاجة دلوقتي".

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دفاية واختناق.. تفاصيل مصرع والد إيهاب توفيق في حريق فيلته.. والمعاينة تكشف سبب الحادث.. وأول تعليق للفنان

لقى والد الفنان إيهاب توفيق مصرعه مختنقا في حريق هائل اندلع بفيلته في مدينة نصر، صباح الخميس.

وتلقت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، حيث جرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

وكشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية بالقاهرة، أن الحريق التهم أغلب محتويات الفيلا، وأن النيران التهمت الطابق الأول بالكامل وانتقلت إلى الثاني وتم إخمادها قبل الانتقال لباقى المجاورات.

كما تبين من المعاينة أن سبب اندلاع الحريق، احتراق أحد الأجهزة الكهربائية "دفاية" نتيجة ماس كهربائي.

كما أسفر الحريق عن إصابة عدد من العاملين بالاختناق، وتم إنقاذهم من الموت المحقق.

إيهاب توفيق يروي تفاصيل الحادث

من جانبه، كشف الفنان إيهاب توفيق تفاصيل حريق فيلته، وقال إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف الفنان في تصريحات لموقع مصراوي: "عندما شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي "جريت علشان أحاول أنقذه إلا أن ألسنة النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك".

وتابع توفيق: "تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان".

وأرجع المطرب سبب اندلاع الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بدفاية بغرفة والده، مضيفا: "محدش قدر يدخل له قبل وفاته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمه".​

ابن عمة الفنان يكشف تفاصيل الحريق

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود عادل ابن عمة الفنان إيهاب توفيق، لـ"اليوم السابع"، إن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى فيلا عمه، موضحا أن عمه تركها فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بالغرفة ثم وصلت إلى باقى الفيلا.

وأكد محمود أن عمه لم يتعرض جثمانه للاحتراق وإنما توفى نتيجة الاختناق.

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إيهاب توفيق يستغيث وسط دخان كثيف.. أول مشاهد لحريق الفيلا الذي أسفر عن مصرع والده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع الحريق في فيلا إيهاب توفيق بمدينة نصر، صباح الخميس.

وأسفر الحادث عن مصرع والد الفنان مختنقا بعد فشل محاولات إنقاذه.

ويظهر المقطع حالة من الذعر، وسط تصاعد الدخان الكثيف من دلخل الفيلا.

كما ظهر المطرب وهو في الطابق العلوي وهو يستغيث لإنقاذ والده. (رابط الخبر)

نيكول وتسجيلات غرامية.. تفاصيل خيانة طارق العريان لأصالة

أعلنت المطربة السورية أصالة منذ أيام، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد فترة من الأخبار المتناقضة حول علاقتهما.

وبحسب موقع "مجلة لها"، كشفت مصادر قريبة من أسرة المطرية أن سبب طلاقها من المخرج المصري يرجع إلى خيانة الأخير لها مع شابة سورية تدعى نيكول.

وأكدت المصادر أن أطالة تأكدت من خيانة زوجها لها بعدما استمعت إلى تسجيلات صوتية بينه والفتاة السورية.

وأشار الموقع الى أن نيكول، في مرحلة العشرين من عمرها، وأن التسجيلات سببت ألماً بالغاً لدى الفنانة التي تعيش منذ نحو 5 أشهر حالة نفسية سيئة وأقرب إلى الانهيار، مضيفا أن المقربين منها كانوا يعلمون ذلك وأنها كانت تحاول الحفاظ على تماسكها وإظهار قوتها.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر لموقع ”القاهرة 24“، أن أصالة اكتشفت خيانة العريان حينما بدأ الشك يدخل لقلب النجمة السورية، فقررت حينها تتبع خطوات زوجها، وقامت بالاتفاق مع أحد موظفي إحدى شركات الاتصالات الكُبرى -التي يتعامل معها العريان- على تتبع اتصالاته وتسجيلها.

وواصلت المصادر: "موظف تِلك الشركة عاد لها بمعلومة أخرى، وهو أن طارق العريان يمتلك خطا آخر يتواصل من خلاله مع رقم واحد فقط، وهي فتاة صغيرة في السن تعيش في دولة الإمارات، وأوضحت التسجيلات قصة حب بينهما، الأمر الذي أشعل قلب أم أبنائه، واتخذت قرارًا بالمواجهة، وبالفعل حدثت، وبعدها طلبت الانفصال والطلاق، وإنهاء قصة الحب التي دامت 14 عامًا".

وكانت أصالة قد أعلنت انفصالها عن زوجها في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت أصلة صورة تجمعها بالعريان، معلّقة عليها بالقول: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عن والد أبنائي، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

وأضاف المطربة السورية: "أنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولن يُثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبه معي ودعمكم الذي أحتاجه جداً ، سأبقى دائماً أصاله المخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله".

العريان يرد

من جانبه، قال المخرج طارق العريان عبر حسابه بموقع "أنستجرام" :"لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا ، والدة أطفالي إلى الأبد".

ابنة أصالة تلمح إلى الخيانة

وفي سياق متصل، ألمحت شام الذهبي ابنة أصالة، إلى أن الخيانة سبب الانفصال.

وعلقت شام على منشور أصالة قائلة: "لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى".

وأكملت شام،"هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، إمرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض و الألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولى إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى".

وكانت أزمة انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان قد تصدرت المشهد الفني خلال الفترة الأخيرة، والتي تناولتها مختلف وسائل الإعلام والتي أشارت إلى أن الإعلان الرسمي مجرد مسألة وقت.

وخرجت أصالة لتنفي تلك الأخبار، حيث قالت في منشور سابق على انستجرام أن الأزمة التي بينها وبين طارق العريان مجرد خلاف عائلي.

وفي الوقت الذي واصلت فيه أصالة الصمت أمام موجة الأخبار، أعلن الإعلامي تامر أمين، في وقت سابق، عن انفصال المطربة السورية عن زوجها المخرج المصري.

وكشفت وسائل إعلامية عن السبب وراء انفصال أصالة وطارق العريان، وهو تورط المخرج بعلاقة مع نسرين طافش، وأنها حاولت التأكد بنفسها لتطلب الطلاق بعدها، وهو الأمر الذي تبين بعد ذلك عدم دقته.

وعقب تداول تلك الشائعة، قالت أصالة على المسرح، خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية: "أنا ما بعرف شك.. أنا بتأكد".

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