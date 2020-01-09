تسائلت وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​​ندى بستاني​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "اذا استرداد الدولة لـ10 بالمئة من سوق ​البنزين​ سبَّب هذه الكمية من الشتائم والاهانات، لننتظر ولنرى ماذا ستخلق مخيلتكم عندما ندخل على سوق الغاز؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني:استرداد الدولة لـ10% من سوق البنزين سبّب هذه الإهانات لنرى رأيكم عند دخولنا سوق الغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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