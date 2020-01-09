طريقا شبعا-عين عطا-راشيا الوادي وشبعا-كفرشوبا سالكتان لسيارات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّ "الطرقات السالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنيّة، هي: شبعا- ​عين عطا​- ​راشيا الوادي​، وشبعا- ​كفرشوبا​".

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