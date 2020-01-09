لفت رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني اجتمعت مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، وبحثنا في الاوضاع الراهنة في ضوء التطوّرات الإقليميّة الأخيرة، وكذلك الوضع في ​جنوب لبنان​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي بحث مع كوبيش بالأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الإقليمية والوضع بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.