صفي الدين: دماء سليماني أطلقت الشرارة الأولى لقلع الوجود الأميركي من المنطقة

أكد رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ السيد ​هاشم صفي الدين​ أن "الرد الإيراني الأخير ب​الصواريخ​ على القواعد الأميركية ما هو الا بداية الطريق"، مشيراً الى أن "دماء الشهيد ​قاسم سليماني​ ومن معه أطلقت الشرارة الأولى لقلع الوجود الأميركي من المنطقة إيذانا بزوال ​إسرائيل​ من الوجود."

وفي كلمة له خلال مجلس اللطم الثوري الموحد الذي دعت إليه الهيئات والمواكب الحسينية في ​لبنان​ في ​مجمع سيد الشهداء​، شدد صفي الدين على "أننا في حزب الله حملنا راية الجهاد و​المقاومة​ دفاعا عن المقدسات سوف نبقى على هذا العهد لتحقيق كامل الاهداف وستكون في مقدمة المدافعين الطالبين بئأر الشهداء قاسم وأبا مهدي ومن معهم".

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