ذبيان: للإسراع بولادة الحكومة فالوقت لم يعد يسمح بمزيد من التأخير

شدد رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ على "ضرورة بذل الجهود من أجل ولادة ​الحكومة​ التي يعمل الرئيس المكلف ​حسان دياب​ على تشكيلها، لأن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التأخير وهدر الوقت من أجل تذليل العقد الحكومية، خصوصا وأن الحكومة المرتقبة ليست ذات طابع سياسي، ما يفترض أن تأليفها لا يتطلب الكثير من الوقت والجهد في توزيع الحقائب والحصص الوزارية".

كما إستغرب ذبيان "الفراغ الحاصل في إدارة شؤون البلاد في ظل المرحلة البالغة الخطورة التي يمر بها ​لبنان​ على مختلف النواحي، لا سيما ​الوضع الاقتصادي​ الصعب والذي يتطلب بذل كافة الجهود لمنع الإنهيار الكبير الذي بات يخيم على لبنان واللبنانيين".

وسأل عن "سبب تخلي حكومة ​تصريف الأعمال​ عن القيام بواجبها في إدارة الأمور ومتابعة مختلف الشؤون ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة"، واعتبر أن "ما يحصل من تقصير يستدعي مساءلة كل من يتقاعس عن القيام بواجبه في خدمة الناس، وتسهيل أمورهم في ظل هذه الظروف الصعبة".