اعتصام لاهالي الطريق الجديدة امام شركة الكهرباء الدنا احتجاجا على انقطاع التيار

اعتصم عدد من أهالي ​الطريق الجديدة​ في ​بيروت​، أمام فرع شركة الكهرباء في منطقة الدنا، احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وسط حال من الغضب.

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