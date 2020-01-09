سعد: حالة من اللاوعي السياسي باتت سيدة الموقف لدى السلطة السياسية

اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "حالة من اللاوعي السياسي باتت سيدة الموقف لدى ​السلطة​ السياسية. إمعان في المكابرة والاستهتار بقضايا الناس، وكأن الدنيا بألف خير. ليتهم يخبروننا إلى متى علينا الانتظار".

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