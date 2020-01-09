النشرة: احتكاك كهربائي سبب اندلاع حريق في مستودع الميموزا بالمنصورية

علمت ​النشرة​، ان "حريقاً كبيراً اندلع في مستودع شركة الميموزا بمنطقة المنصورية"، واوضح ​الدفاع المدني​ للنشرة الى ان "المعلومات الاولية تفيد بأن احتكاك كهربائي هو الذي تسبب بهذا الحريق، وتعمل فرقه على اطفاء النيران".

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