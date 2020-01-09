البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي

اقر ​البرلمان البريطاني​ مشروع قانون الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​، حيث سيحال على مجلس اللوردات للتصديق، ثم تصدره الملكة في اجراءات شبه شكلية.

يذكر ان هذا التصويت جرى بعد ثلاث سنوات ونصف ​السنة​ من التعثر داخل البرلمان البريطاني.