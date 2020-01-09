البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي

اقر البرلمان البريطاني مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث سيحال على مجلس اللوردات للتصديق، ثم تصدره الملكة في اجراءات شبه شكلية.
يذكر ان هذا التصويت جرى بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التعثر داخل البرلمان البريطاني.
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