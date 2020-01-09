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البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي

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اقر ​البرلمان البريطاني​ مشروع قانون الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​، حيث سيحال على مجلس اللوردات للتصديق، ثم تصدره الملكة في اجراءات شبه شكلية.

يذكر ان هذا التصويت جرى بعد ثلاث سنوات ونصف ​السنة​ من التعثر داخل البرلمان البريطاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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