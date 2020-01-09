بوتين أشرف على مناورات عسكرية قبالة جزيرة القرم شملت تجارب إطلاق صواريخ خارقة للصوت

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مناورات عسكريّة كثيفة قبالة شبه جزيرة القرم الأوكرانية الّتي ضمّتها روسيا، وشملت المناورات تجارب إطلاق صواريخ خارقة للصوت.
وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان، أنّ "بوتين جلس على متن الطراد الحربي مارشال أوستينوف لمشاهدة المناورات، الّتي تشمل الأساطيل الروسية العاملة في البحر الأسود وبحر الشمال العائدة من مهمّة رسميّة قادتها إلى سوريا من ثمّ تركيا"، لافتةً إلى أنّه "شاهد أيضًا إطلاق الصواريخ الخارقة للصوت كينجال ("الخنجر" بالروسية) وصواريخ "كاليبر" العابرة".
وأوضحت أنّ "طائرتين قتاليتَين- اعتراضيّتَين من طراز "ميغ 31" أطلقتا صواريخ "كينجال" على هدف في إحدى مناطق المناورة".
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