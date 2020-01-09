بوتين أشرف على مناورات عسكرية قبالة جزيرة القرم شملت تجارب إطلاق صواريخ خارقة للصوت

أشرف الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ على ​مناورات​ عسكريّة كثيفة قبالة شبه جزيرة ​القرم​ الأوكرانية الّتي ضمّتها ​روسيا​، وشملت المناورات تجارب إطلاق ​صواريخ​ خارقة للصوت.

وذكرت الرئاسة الروسية (​الكرملين​) في بيان، أنّ "بوتين جلس على متن الطراد الحربي مارشال أوستينوف لمشاهدة المناورات، الّتي تشمل الأساطيل الروسية العاملة في البحر الأسود وبحر الشمال العائدة من مهمّة رسميّة قادتها إلى ​سوريا​ من ثمّ ​تركيا​"، لافتةً إلى أنّه "شاهد أيضًا إطلاق الصواريخ الخارقة للصوت كينجال ("الخنجر" بالروسية) وصواريخ "كاليبر" العابرة".

وأوضحت أنّ "طائرتين قتاليتَين- اعتراضيّتَين من طراز "ميغ 31" أطلقتا صواريخ "كينجال" على هدف في إحدى مناطق المناورة".