منظمة الطيران الايراني: مزاعم إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير علمية وغير منطقية ومستحيلة

أكد رئيس منظمة الطيران ال​إيران​ية علي عابد زادة، ان "مزاعم إصابة الطائرة الأوكرانية ب​صاروخ​ لا يمكن أن تكون صحيحة، وان هذه المزاعم غير علمية وغير منطقية ومستحيلة"، لافتاً إلى أن "عشرات رحلات الطيران الداخلية والدولية كانت تحلق في سماء إيران أثناء الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد في ​العراق​".

وشدد زادة على "وجود تنسيق كامل بين الهيئات العسكرية وغير العسكرية في إيران، وعندما سقطت الطائرة الأوكرانية، كانت عشرات الطائرات الإيرانية والأجنبية تقوم برحلاتها في أجواء آمنة"، مشيراً الى أن "إيران و​أوكرانيا​ تمتلكان القدرة لقراءة المعلومات في الصندوق الأسود، وفي حال كانت هناك حاجة لإجراءات تخصصية، يمكننا القيام بذلك في ​فرنسا​"، نافياً "إصرار ​طهران​ على عدم إرسال الصندوق الأسود إلى شركة بوينغ الأميركية".