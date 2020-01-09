مسؤولون أميركيون: دفاعات ايران الجوية أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ

افادت وكالة ​رويترز​ نقلاً عن مسؤولين أميركيين ان "الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ"، مشيرةً الى ان "المسؤولون واثقون من هذه المعلومات وفق بيانات أقمار صناعية".

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