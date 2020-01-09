شركة "مصر للطيران" تسـتأنف رحلاتها الى بغداد السبت

أعلنت وزارة ​الطيران المدني​ المصرية الخميس أن شركة ​مصر للطيران​ ستستأنف رحلاتها الجوية الى ​بغداد​ السبت، بعد أن علقتها ثلاثة أيام بسبب الأوضاع الامنية.

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