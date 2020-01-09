ترامب: الاتفاق النووي ليس جيدا لنا وصادقت على عقوبات جديدة بحق ايران

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ان "​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ ليس جيدا بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية"، معلناً "المصادقة على ​عقوبات​ اضافية على ​طهران​، وستقوم وزارة الخزانة الأميركية بالإعلان عنها"، موضحاً ان "الاتفاق النووي منح إيران أموالا كبيرة واستخدموها في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، لافتاً الى ان "الطائرة الأوكرانية ربما أسقطت بالخطأ في إيران".

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