عبد المهدي أكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي بالتهدئة وبتبني مبادرات تجنب مخاطر النزاعات

أكّد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، "أهميّة قيام ​الاتحاد الأوروبي​ بدوره في التهدئة وتبنّي المبادرات الّتي تجنّب المنطقة والعالم التوتر، ومخاطر النزاعات المسلّحة على الأمن والسلم العالميَّين".

وأوضح خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق ​مارتن هوث​، حيث جرى بحث بالعلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي والتشاور حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، "موقف الحكومة ومجلس النواب بطلب انسحاب القوات الأجنبية وأثره الإيجابي على أمن العراق واستقراره وسيادته"، مركّزًا على "سعي العراق الدائم لإقامة افضل العلاقات مع الجميع وحفظ أمن واستقرار المنطقة".

من جانبه، أعرب هوث عن تفّهمه لموقف العراق، داعيًا إلى "ضرورة تحقيق التهدئة وعدم تصعيد المواقف الدوليّة في هذا الظرف، والعمل المشترك لدرء المخاطر المحتملة جرّاء أي تصعيد في الأزمة بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة الأميركية​".