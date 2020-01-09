الخارجية الروسية: نرفض دعوة ترامب حول الاتفاق النووي مع إيران

اعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "​موسكو​ ترفض دعوة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى الانسحاب من ​الاتفاق النووي​ مع إيران"، مشددة على "اتفاقها مع موقف طهران الخاص بتطبيق الصفقة"، مشيرة الى "ضرورة بحث الخلافات الموجودة بشأن الاتفاق وإمكانية معالجتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة"، مؤكدة أنه "من المنطقي أكثر أن تعود ​الولايات المتحدة​ إلى الاتفاقات التي دعمتها بنفسها ووقعت عليها والتي تم تثبيتها لاحقا من قبل ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة".

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