الملك سلمان لموريسون: السعودية جاهزة لمساعدة أستراليا على تجاوز كارثة حرائق الغابات

أكّد ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ لرئيس وزراء ​أستراليا​ ​سكوت موريسون​، خلال اتصال هاتفي، "وقوف السعودية إلى جانب أستراليا في الظروف الصعبة لمواجهة ​حرائق الغابات​ الّتي تشهدها البلاد حاليًّا، واستعداد السعودية لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوز أستراليا هذه الكارثة".

وأعرب عن "تعازيه لأستراليا ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومشاركة السعودية وشعبها الشعب الأسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة".

بدوره، عبّر موريسون عن "بالغ شكره وامتنانه للملك سلمان، وللشعب السعودي على مشاعرهم الصادقة تجاه أستراليا وشعبها".