وزارة النفط العراقية: استقرار عمليات الإنتاج والتصدير وعدم تأثرها بالأحداث الأخيرة

أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، "استقرار عمليّات الإنتاج والتصدير وعدم تأثّرها بالأحداث الأخيرة".
ولفت إلى أنّ "معدّل الإنتاج اليومي للنفط الخام بلغ 4 ملايين و460 ألف برميل باليوم، فيما بلغ معدّل الصادرات النفطيّة 3 ملايين و450 ألف برميل باليوم"، مشدّدًا على "التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الّذي أقرّته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمتحالفين معها من خارجها".
من جهتها، أوضحت الوزارة في بيان أنّ "شركة نفط البصرة تنفي مغادرة عدد من الموظفين في شركة "CNPC" الصينيّة العاملين في حقل غرب القرنة/1 بجنوب العراق".
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