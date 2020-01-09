بيلوسي:حماية الأميركيين مسؤوليتنا وقتل سليماني لم يجعل البلد أكثر أمنا

اعتبرت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، في ​مؤتمر​ صحفي، ان "الإدارة الاميركية الحالية لم تحافظ على سلامة الأميركيين ولهذا هناك مشروع قانون من أجل ضمان تجنب وقوع الحرب"، مشددة على ان "حماية الأميركيين هي مسؤوليتنا في ​الكونغرس​ وما جرى تصعيد من قبل الإدراة الأميركية لا نقبله بتاتاً"، مشيرةً الى انها "لا تعتقد أنّ إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب جعلت البلاد أكثر أمناً بقتل قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني".

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