اخبار العالم

نهاية غير متوقعة لكنديين تزوجا قبل أيام من سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
أراش بورزارابي (26 عاما) وبونيه جورجي (25 عاما)نهاية غير متوقعة لكنديين تزوجا قبل أيام من سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

دبي - بواسطة محمد فارس أراش بورزارابي (26 عاما) وبونيه جورجي (25 عاما)نهاية غير متوقعة لكنديين تزوجا قبل أيام من سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

© متوفر بواسطة RT

من بين القصص الحزينة التي ظهرت بعد حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في ضواحي طهران، قصة حبيبين كنديين حديثي الزواج.

حيث قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الكنديين، أراش بورزارابي (26 عاما) وبونيه جورجي (25 عاما) سافرا إلى إيران لعقد قرانهما هناك، لكن القدر لم يشأ أن يدوم ارتباطهما طويلا، حيث لقيا حتفهما بالحادث صحبة 174 راكبا آخر.

أفضل خطوط الطيران في عام 2020

من Microsoft News

كذلك لقي 4 أشخاص ممن شاركوا في حفل زفافهما حتفهم، حيث كانوا على متن نفس الطائرة المنكوبة.

والزوجان هما طالبان يدرسان علوم الحاسوب في جامعة ألبرتا الكندية ويسكنان في مدينة إدمونتون الكندية.

مقتل 176 شخصا في تحطم الطائرة الأوكرانية

من Sky News Arabia

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • هل حذرت طهران واشنطن قبل

    هل حذرت طهران واشنطن قبل "ضربة العراق"؟

    كشفت مجلة تايم الأميركية ان إيران خططت لهجماتها على القوات الأميركية في العراق بشكل يضمن لأقمار التجسس الأميركية رصدها، قبل وقوعها.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • الجيش الليبي يوسع منطقة الحظر الجوي لتشمل مطار معيتيقة

    الجيش الليبي يوسع منطقة الحظر الجوي لتشمل مطار معيتيقة

    أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، مساء الأربعاء، توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا فوق العاصمة طرابلس لتشمل مطار وقاعدة معتيقية الجوية، في إطار التصدي للتدخلات التركية.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • غياب صلاح عن جائزة الكاف يخطف الأضواء

    غياب صلاح عن جائزة الكاف يخطف الأضواء

    غياب محمد صلاح عن حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا سرق الأنظار عن فوز زميله بليفربول ساديو ماني بالجائزة.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية

1

Advertisements

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

مقتل 176 شخصا في تحطم الطائرة الأوكرانية

سكاي نيوز عربية

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

وتحطمت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737، التي كانت تقل 176 راكبا، يوم الأربعاء الماضي،  بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

المصدر: ديلي ميل

أراش بورزارابي (26 عاما) وبونيه جورجي (25 عاما)نهاية غير متوقعة لكنديين تزوجا قبل أيام من سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهاية غير متوقعة لكنديين تزوجا قبل أيام من سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا