شكرا لقرائتكم خبر عن " البرلمان" يناقش قرض بـ 26 مليون دينار كويتى لتمويل طريق النفق_شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى اجتماعها الأحد المقبل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2019، بشأن الموافقة على إتفاقية قرض ثان مقداره 26 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق النفق_شرم الشيخ ( ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء)، وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 13/3/2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ اكتوبر 2019.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على ثلاثة اتفاقيات دولية فى 22 ديسمبر الماضى، ومنها إتفاقية القرض المعروض غداً فى اجتماع لجنة النقل والمواصلات، وقررت اللجنة التشريعية تأجيل مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها إلى اجتماع الغد.

وكانت وافقت فى ذات الاجتماع على خطاب اتفاق بين وزارة الاستثمار وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً رقم 224 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق النفق-شرم الشيخ "ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء" بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13مارس 2018.