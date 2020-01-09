ترامب موجها الدعوة إلى إيران: "مستعدون للسلام مع من يبحث عنه"

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضرورة العمل على صياغة اتفاق جديد مع إيران، مشددا على أن بلاده مستعدة للسلام "مع من يبحث عنه".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب من البيت الأبيض، مساء اليوم، الأربعاء، للحديث عن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

وأضاف دونالد ترامب "تدمير داعش الذي هو عدو طبيعي لإيران يصب في مصلحتها، ويجب أن نعمل سويا على هذا الأمر وغيرها من الأمور المشتركة