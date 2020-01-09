بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته من البيت الأبيض التي قررت للحديث عن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.
وقال ترامب كل جنودنا بخير وأضاف: أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين.
وتابع الرئيس الأمريكي: "لن نسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وقال ترامب إن الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما).
وتابع، "حتى الآن، كل شيء على ما يرام! لدينا أقوى القوات العسكرية وتجهيزها جيد في أي مكان في العالم، وسأدلي ببيان صباح الغد".
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 جانفي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب بعد الهجمات الإيرانية: كل جنودنا بخير...وكل شيء على ما يرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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