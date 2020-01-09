ترامب يصادق على عقوبات إضافية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه صادق على عقوبات إضافية على إيران مساء اليوم الخميس. ورأى ترامب - في كلمة أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن الاتفاق النووي منح إيران أموالا كبيرة واستخدموها في زعزعة الاستقرار في المنطقة . واستخدموها في زعزعة الاستقرار في المنطقة .

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق النووي مع إيران ليس جيدا بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. ذاته أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.

وحول سقوط الطائرة الأوكرانية، قال ترامب "أشعر أن شيئا فظيعا حدث للطائرة التي سقطت في إيران"، معربا عن شكوكه بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، لكنه استدرك قائلا "وربما شخص ما ارتكب خطأ".

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