السويد: لا نستبعد أي سيناريو حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية

قالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي إنها لا تستبعد أي سيناريو حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية على الأراضي الإيرانية.
وأضافت الوزيرة السويدية - في تصريح لشبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس - "من الضروري أن يكون التحقيق حولأسباب سقوط الطائرة شفافاً".
لا تنتابها قلق من نقص الشفافية على الأرض.
وأشارت إلى أنها لا ترى مشكلة في أن تقود إيران التحقيق، حيث إن الطائرة تحطمت في طهران ومن سلطتها أن تقود التحقيق، موضحة أن ستوكهولم
ودعت وزيرة الخارجية السويدية، السلطات الإيرانية إلى أن تكون شفافة وتسمح لجميع الخبراء من مختلف الدول لفحص جميع الأدلة.
يُشار إلى أن 10 مواطنين من السويد كانوا من بين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة على الأراضي الإيرانية الذين بلغ عددهم 176 شخصاً.
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