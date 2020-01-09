الاثنين..نائب رئيس وزراء الصين يتوجه إلى واشنطن لتوقيع اتفاق تجاري

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن ليو هي نائب رئيس الوزراء كبير المفاوضين التجاريين الصينين، سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" يوم الإثنين المقبل؛ للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري مع الولايات المتحدة. المرحلة الأولى التجاري مع الولايات المتحدة. وأضافت وزارة التجارة الصينية - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن زيارة كبير مفاوضي الصين ستستمر حتى الأربعاء القادم.

وأشارت القناة إلى أن إعلان الوزارة الصينية يأتي بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوقيع على الاتفاق سيتم في 15 يناير الجاري. أن زيارة كبير مفاوضي الصين ستستمر حتى الأربعاء القادم.وأشارت القناة إلى أن إعلان الوزارة الصينية يأتي بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوقيع على الاتفاق سيتم في 15 يناير الجاري.

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