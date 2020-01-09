أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أن واشنطن مستعدة للانخراط في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة مع طهران؛ بهدف منع تعريض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر والتصعيد. تعريض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر والتصعيد. وقالت المسئولة الأمريكية - في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس - إن مقتل قاسم سليماني كان دفاعا عن النفس، مضيفة أن واشنطن متعهدة باتخاذ خطوات أخرى "عند الضرورة في الشرق الأوسط لحماية مواطنيها ومصالحها" وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس - إن مقتل قاسم سليماني كان دفاعا عن النفس، مضيفة أن واشنطن متعهدة باتخاذ خطوات أخرى "عند الضرورة في الشرق الأوسط لحماية مواطنيها ومصالحها"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة: مستعدون للانخراط في مفاوضات مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.