الخارجية الفرنسية: اتفاقات أردوغان والسراج خارجة عن الشرعية الدولية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الاتفاقات المبرمة بين حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خارجة عن الشرعية الدولية وزادت من تأزيم الوضع.
وأضاف لودريان - في تصريح عقب لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج اليوم الخميس - أن فرنسا وتونس يساندانجهود المبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة والرامية إلى تعزيز التوافق الدولي خلال مؤتمر برلين المزمع عقده قريبا والذي سيهدف إلى تشخيص عوامل الخروج من الأزمة.
إثر تطور الأحداث التي تنذر بمزيد من تأزم الوضع في ليبيا والتي تهدد استقرار المنطقة برمتها.
وأشار لودريان إلى أنه أجرى - مؤخرا - سلسلة من المحادثات في القاهرة وبروكسل،
واعتبر الوزير الفرنسي - الذي يجري زيارة إلى تونس تستغرق يومين - أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب بالأساس حوارا ليبيا ليبيا، في إطار تنفيذ القرار الأممي المؤرّخ يوم 23 ديسمبر 2015 بين مختلف الأطراف الليبية، فضلا عن إرساء مسار سياسي بمشاركة الأطراف الإقليمية الفاعلة وبخاصة بلدان الجوار لليبيا.
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