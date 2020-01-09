إيران: الصندوقان الأسودان للطائرة الأوكرانية تعرضا للأضرار المادية

قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زاده، في تقرير أولي عن حادث الطائرة الأوكرانية، إن الصندوقين الأسودين لها تعرضا للتلف والأضرار المادية الواضحة.
وجاء في التقرير الإيراني المبدئي - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس - أن النيران والحادث أتلفا الصندوقين ولكن "تتواجد أجزاء الذاكرة في كلا
وأوضح علي عابد زاده أن الطائرة حلقت أولاً على "ارتفاع 8000 قدم" قبل أن تختفي من شاشة الرادار، ثم سقطت بعد ذلك، مضيفاً أنه لم ترد أية رسائل من الطيار قبل تحطم الطائرة.
كانت تتجه إلى الغرب من المطار وعندما وقعت المشكلات اتجهت إلى اليمين ثم تحطمت حين محاولتها العودة إلى المطار.
وأشار علي عابد زاده إلى أن الطائرة
وكانت الطائرة الأوكرانية، وهي من طراز "بوينج 737"، تقل أكثر من 170 شخصاً بينهم ثلاثة بريطانيين بالإضافة إلى أفراد طاقمها عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخوميني الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران) أمس بسبب مشاكل فنية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية.
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