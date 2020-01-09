مباحثات كندية فرنسية إسترالية بشأن الوضع بالعراق و"الطائرة الأوكرانية"

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ونظيره الأسترالي سكوت موريسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الوضع في العراق، وحادث تحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.
ففي اتصال هاتفي، ناقش ترودو مع رئيس الوزراء الأسترالي حرائق الغابات في أستراليا، والخسارة الكبيرة في الحياة البرية والدمار الطبيعي، مقدما عزائه وعزاء الشعب الكندي فيالوفيات الناتجة عن هذه الحرائق المدمرة.
كما ناقش الزعيمان الجهود التعاونية المستمرة لإدارة الحرائق، بما في ذلك نشر ما يقرب من 100 من أفراد إدارة مكافحة الحرائق الكندية. وكرر رئيس الوزراء ترودو استعداد كندا لتقديم مزيد من المساعدة. كما ناقش المسؤولين التطورات الأمنية الإقليمية الأخيرة ، بما في ذلك الوضع في العراق، حيث دعيا إلى وقف التصعيد وأكدا على أهمية استمرار جهود الكفاح المستمر ضد داعش.
وفي اتصال آخر، ناقش تردود مع الرئيس الفرنسي الوضع في العراق. وأكد رئيس الوزراء الكندي والرئيس ماكرون ضرورة تجنب التصعيد، وأن تعمل جميع الأطراف على تحقيق السلام والاستقرار.
وأعربا عن دعمهما لجهود بعثة الناتو لتعزيز القدرة الأمنية في العراق، وأهمية مواصلة قتال التحالف ضد داعش.
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