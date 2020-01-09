سلطنة عمان و"التعاون الخليجي" يبحثان التطورات الدولية

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، اليوم الخميس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللقاء جاء بمناسبة توديع الزياني الذي انتهت فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تعزز مسيرة العمل الخليجي

المشترك في العديد من المجالات.وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء العماني عن تقدير بلاده للجهود التي بذلها الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال فترة عمله، مما ساهم في الارتقاء بالمسيرة الخليجية، متمنيًا له التوفيق في مهامه القادمة كوزير للخارجية بمملكة البحرين.