وزير الخارجية الجزائري يقيم مأدبة غداء تكريما لنظيره المصري

أقام وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الخميس مأدبة غداء تكريما لوزير الخارجية سامح شكري، الذي يقوم اليوم الخميس بزيارة للجزائر.
وبحث الجانبان - خلال مأدبة الغذاء - العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى التطورات الإقليمية وخاصة على الساحة الليبية.
وكان شكري قد وصل صباح
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