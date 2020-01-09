وزير الخارجية الجزائري يقيم مأدبة غداء تكريما لنظيره المصري

أقام وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الخميس مأدبة غداء تكريما لوزير الخارجية سامح شكري، الذي يقوم اليوم الخميس بزيارة للجزائر.

وبحث الجانبان - خلال مأدبة الغذاء - العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى التطورات الإقليمية وخاصة على الساحة الليبية.

وكان شكري قد وصل صباح

اليوم إلى الجزائر في زيارة تستغرق يوما واحدًا، استقبله خلالها الرئيس عبد المجيد تبون، حيث سلمه الوزير شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة لزيارة القاهرة.