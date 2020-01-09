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41 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في أنجولا

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لقي 41 شخصاً حتفهم جراء أمطار غزيرة انهمرت على أنجولا في أقل من 24 ساعة في بداية الأسبوع، بحسب ما أعلنت السلطات الأنجولية اليوم الخميس.

وقال وزير الداخلية أوجينيو لابورينهو في مؤتمر صحافي في لواندا "أن الأحوال الجوية بين منتصف ليل الأحد والساعة 16,00 من الاثنين خلفت في الإجمال 41 قتيلاً".

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