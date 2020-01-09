القضاء اللبناني يمنع كارلوس غصن من السفر

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الخميس، قراراً بمنع سفر رجل الأعمال كارلوس غصن خارج البلاد، بعد استماع النيابة العامة التمييزية إليه بشأن "النشرة الحمراء" الصادرة بحقه عن الانتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن "النيابة العامة التمييزية أصدرت قراراً بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية"، علماً أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.
وكان قد قال مصدر قضائي إن محققين لبنانيين استجوبوا كارلوس غصن، اليوم الخميس، تحت إشراف المدعي في بيروت، بعدما تم استدعاء غصن بشأن مذكرة اعتقال صدرت بحقه من الشرطة الدولية (إنتربول) في تهم بارتكاب جرائم مالية.
وهرب غصن الرئيس السابق لشركة نيسان من اليابان إلى لبنان، الشهر الماضي بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن إيراداته وخيانة الثقة وإساءة استخدام موارد الشركة.
ولم يتسن بعد الوصول إلى محامي غصن في بيروت للتعقيب اليوم الخميس.
ويجري استجواب غصن في قصر العدل في بيروت.
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