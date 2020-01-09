الطائرة الأوكرانية المنكوبة نشبت بها النيران قبل سقوطها

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية من طراز "بوينج737" التي تحطمت، يوم الأربعاء، في طهران استدارت للعودة بعدما واجهت "مشكلة".



وأفادت المنظمة، أن "الطائرة التي كانت تتجه في البداية غرباً للخروج من منطقة المطار، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار وقت وقوع الحادث" الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً.

قال أولكسي دانيلوف أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني، إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع تحطم الطائرة بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

وكتب في منشور على فيسبوك يقول إن أوكرانيا تدرس عدة أسباب محتملة لتحطم الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بما في ذلك هجوم صاروخي محتمل أو تصادم أو انفجار محرك أو عمل إرهابي.

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