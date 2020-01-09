كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خمسة مدربين من الشرطة التشيكية يغادرون العراق مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون تشيكيون، اليوم الخميس، مغادرة خمسة مدربين من الشرطة التشيكية العراق مؤقتاً، بعد تعليق التدريب في حين سيبقى الجنود هناك في ظل تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وكتب رئيس الشرطة التشيكية يان سفيغدار على تويتر إن "أفراد الشرطة الخمسة سيغادرون بغداد إلى التشيك وسيعودون إلى العراق في موعد لم يتحدد بعد عند استئناف التدريب".

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن وزير الخارجية توماس بيتريسيك، قوله في وقت سابق إن "قوات بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي المتمركزة في العراق وتضم نحو 40 جندياً، ستظل في مكانها".