كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خمسة مدربين من الشرطة التشيكية يغادرون العراق مؤقتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن وزير الخارجية توماس بيتريسيك، قوله في وقت سابق إن "قوات بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي المتمركزة في العراق وتضم نحو 40 جندياً، ستظل في مكانها".
وهناك مدنيون وعسكريون في بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق التي تتألف من عدة مئات من المدربين والمستشارين وموظفي الدعم من دول الحلف الذي يضم 29 عضواً وأيضاً من دول ليست من أعضائه.
وأطلقت إيران صواريخ، أمس الأربعاء، على مواقع في العراق تتمركز فيها قوات أمريكية رداً على مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني، في ضربة أمريكية بطائرة دون طيار في بغداد في 3 يناير الجاري.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن الضربات "تختتم" رد إيران على قتله.
وانحسرت المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، بعدما أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة أمس الأربعاء، امتنع فيها عن إصدار الأمر بتحرك عسكري جديد.