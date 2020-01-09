"بيلوسي" تعلن التصويت على مشروع لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت على مشروع قانون لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية لتجنب الحرب مع إيران.

وأشارت "بيلوسي"، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأمن والسلام الدوليين، إلى أنه على الإدارة الأمريكية خفض التصعيد مع إيران، مؤكدة أن حماية الأمريكيين هي مسؤولية الكونجرس.

وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.

وفجر الجمعة، نفذت واشنطن بأمر من ترامب ضربة استهدفت سليماني، لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.



وأمس الأربعاء، ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين بالعراق توجد بهما قوات أمريكية دون الإعلان عن أي خسائر، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.