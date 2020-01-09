كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الإثيوبي يوافق على إعلان مراقبة الأسلحة النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، الموافقة بأغلبية الأصوات على إعلان مراقبة الأسلحة النارية، حفاظاً على السلام والأمن في البلاد.

ورفض عضوان بمجلس النواب الإثيوبي قرار مراقبة الأسلحة، بينما امتنع 4 آخرين عن التصويت من إجمالي 547 نائبا.

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ويحظر الإعلان الإثيوبي الجديد أي نشاط للأسلحة النارية من استيراد وتصدير وامتلاك وتخزين واستخدام أو عرض أو بيع أو شراء أو تصنيع أو تدريب أو إصلاح أو التخلص، دون ترخيص من الجهات الرسمية بالبلاد.

كما يمنع أي تغيير كلي أو جزئي، أو إتلاف الرقم التسلسلي لسلاح ناري مقدم من الشركة المصنعة أو المؤسسة المشرفة أو جعله غير معروف بأي طريقة أخرى.

ويفرض القانون الجديد حظراً على حمل الأسلحة النارية في أماكن الخدمة العامة مثل الفنادق والسينما والمسارح والمتاحف والمواقع الرياضية والمؤسسات التعليمية والدينية والمستشفيات والمكاتب الحكومية وغيرها.