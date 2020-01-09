كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا.. إرتفاع عدد المرتزقة السوريين التابعين لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بتوجه نحو 260 مسلحاً إلى ليبيا من بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا؛ للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال المرصد السوري: إن جميع المقاتلين من تنظيم مسلح يُعرف بـ"فيلق الشام"، وغالبيتهم من مهجري مدينة حمص، مشيراً إلى أن هناك تجهيزات لنقل 300 مقاتل آخرين تابعين لفيلق الشام، بعد أيام عدة إلى ليبيا.

وكان المرصد السوري، قد كشف يوم الأحد الماضي الموافق الخامس من يناير، عن مقتل مسلح سوري من الفصائل الموالية لتركيا، خلال الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس، أثناء قتاله إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق تحت رئاسة فايز السراج.

كما أوضح المرصد، أنه كان من المسلحين في صفوف فصيل يعرف بـ"السلطان مراد"، أحد أبرز الفصائل التي أرسلت مسلحين للقتال في ليبيا.

Advertisements

وبذلك، يكون عدد المسلحين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو ألف، في حين أن عدد المسلحين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، على أن عمليات التجنيد "مستمرة بشكل كبير في عفرين أو مناطق درع الفرات".

وكان المرصد، قد قال يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2019، إن عدد المسلحين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب وصل إلى ما لا يقل عن 1600، ينتمون لفصائل "السلطان مراد" و"سليمان شاه" و"فرقة المعتصم" الموالية جميعها لتركيا.

وأضاف أنه جرى نقلهم من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم، في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع.

ويذكر أن تجنيد المرتزقة يعتبر جريمة وفقا للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاما.