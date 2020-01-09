كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 9/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || ليبيا.. إرتفاع عدد المرتزقة السوريين التابعين لتركيا
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بتوجه نحو 260 مسلحاً إلى ليبيا من بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا؛ للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس ضد قوات الجيش الوطني الليبي.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || مجلس الأمن الأوكرانى يكشف عن أسباب سقوط الطائرة في إيران
أوضح أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف، مساء اليوم الخميس، أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحطم الطائرة في إيران، هي "هجوم صاروخي أو عطل المحرك أو هجوم إرهابي".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || أستراليا تدعو إلى إخلاء جماعي آخر مع عودة حرائق الغابات
حثت السلطات الأسترالية على إخلاء جماعي آخر في جنوب شرق البلاد المكتظ بالسكان اليوم الخميس، حيث أدت عودة الطقس الحار إلى إشعال حرائق الغابات الضخمة التي تهدد العديد من البلدات والمجتمعات، وفقًا لوكالة أنباء"رويترز" العالمية.