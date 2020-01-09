كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 9/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بتوجه نحو 260 مسلحاً إلى ليبيا من بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا؛ للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

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