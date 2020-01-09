كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر وإيطاليا يؤكدان ضرورة الحل السلمي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدا وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا صبري بوقادوم ولويجي دي مايو، اليوم الخميس، على ضرورة التوصل لحل سلمي، ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الوزيران في العاصمة الجزائر اليوم خلال زيارة وزير الخارجية الايطالي إلى الجزائر، لبحث العلاقات الثنائية، والملف الليبي.

وجدد وزير الخارجية الجزائري موقف بلاده من الأزمة الليبية المتمسّك برفض التدخل العسكري في الأراضي الليبية، وتبني الحل السياسي السلمي للخروج من الوضع الراهن الذي تعيشه ليبيا.